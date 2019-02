Yaco Eskenazi defiende a Nicola Porcella: "Yo le voy a creer a mi amigo, al que conozco de toda la vida"

Yaco Eskenazi se refirió a su amigo Nicola Porcella, luego que este se sentara en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, para defenderse de las acusaciones de la Miss Trujillo, Claudia Meza. “Yo le voy a creer a mi amigo, al que conozco de toda la vida”, dijo el exguerrero quien agregó: "No vi el programa porque estaba en la playa con Natalie".

Consultado si sabia que Porcella sufría de depresión, dijo “si él lo ha confesado no tiene sentido que yo lo repita. Yo he trabajo con él 5 años, hemos sido cercanos, lo quiero mucho. No me gusta lo que está pasando con este tipo de situación. Espero que toda la tormenta pase por su familia para que esté tranquila y por el bien de su pequeño”, indicó.

Respecto a si pondría las manos al fuego por él, sostuvo que “es muy difícil poner las manos al fuego por alguien. Pero eso no significa que no confíe en él. Yo sé como es, pero no puedo poner las manos al fuego por las cosas que pasan en un lugar donde yo no he estado”, refirió.

Finalmente, Yaco sostuvo que “este es un caso desafortunado de alguien que se ha equivocado y no sabemos quién (drogó a Poly Avila y Claudia Meza)”, manifestó no sin antes darle un mensaje a los fans de EGG. “Siempre va a haber dos bandos, los que le creen y los que no. Pero yo hablo por mí, esto va más allá del programa, EEG es un espacio para la familia, es de competencia y ahí trabajan chicos sanos que se divierten”.

