Uno de los amigos cercanos de Jefferson Farfán, Yaco Eskenazi, lamentó que no haya sido invitado al ‘tonazo’ realizado el pasado sábado en una exclusiva discoteca de Lima.

Como se sabe, la celebración por el cumpleaños número 35 del futbolista de la Selección Peruana habría costado cerca de 90 mil dólares, según reveló la mánager de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez.

Pese a que en la fiesta destacaron los amigos y familiares cercanos del jugador peruana, Yaco dijo que llamó a la ‘Foquita’ para saludarlo por su cumple pero que él no le comentó nada.

“No me invitaron. Cuando hablé con él no me dijo nada. Un tonazo ha sido”; dijo a Ojo.

El exchico reality dijo, tal vez, se trató de una fiesta sorpresa organizada por su familia, razón por la cual no lo habrían invitado.

“Hablé con él, lo saludé por su cumpleaños, pero no tengo idea. No sé si el mismo ha organizado o ha sido una fiesta sorpresa. Se ve que la pasaron bien (...) Eso pasa por la familia de él no tengo idea. Se nota que la pasaron lindo, que se divirtieron”, señaló.

Sin embargo, luego se sintió bien al enterarse que “no fue el único” al que no invitaron a la fiesta del año. Finalmente, felicitó al 10 de la Blanquirroja.

“Que chévere que se esté mostrando en público lo que el quiere y lo que él siente para que no le estén hincando”; comentó.





