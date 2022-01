Durante el programa América Espectáculos transmitido este martes 4 de enero, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz realizaron una “terapia de pareja” al revelar cómo ha cambiado su matrimonio con el paso de los años.

Todo ocurrió cuando Natalie Vértiz fue captada muy relajada durante la publicidad. La modelo tenía sus piernas encima de su esposo: “No me importa, la verdad. Sí, tengo todas mis versiones, realidades distintas”, comentó Natalie entre risas.

Por su parte, Yaco Eskenazi contó que su esposa siempre hace lo mismo e incluso lo hinca varias veces para que deje de roncar: “Ya estoy como Thalía, me quedan poquitas costillas (...) Es horrible, siento así y ya ni siquiera...”, bromeó.

Según Yaco Eskenazi, antes Natalie Vértiz no era así: “Tu mano es amplia, hinca acá, en las costillas. Lo peor es que antes me decía: estás roncando, entonces yo ‘disculpa, my love’, y me echaba de costado y pasaba, ahora me hace así y volteo y está así (enojada), con un desprecio me ve, como diciendo ‘o sea, vas a parar o cómo es la vaina’”, relató el conductor.

“No, lo que pasa es que para qué voy a avisar si van a seguir con lo mismo, entonces tengo que (hincar)”, explicó Natalie Vértiz. “Yo estoy así con el Leo y digo ‘te odio’, a la costilla, lo que llegue, a veces mi pie, lo que sea porque no hay forma”, agregó.

“Cuatro de la mañana, no entiendo qué está pasando, mi sueño profundo, la miro y (está enojada)”, dijo su esposo.

Entre risas, Natalie Vértiz pidió que dejen de contar intimidades: “Ya vamos a parar esto porque de verdad parece terapia de parejas”. “Me encanta, próximamente no se pieran el nuevo programa de Yaco y Natalie, que te cuentan cómo vivir en pareja y ser feliz”, bromeó Yaco.

