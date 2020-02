El conductor, Yaco Eskenazi, quien se encontró en el ojo de la tormenta tras las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina, donde se le ve al exchico reality disfrutando de una noche en una discoteca sin la presencia de su esposa Natalie Vértiz, quien se encontraba con su menor hijo de vacaciones en Estados Unidos; decidió contar el verdadero motivo de su repentino cambio de look.

Y es que según lo que cuenta el popular capitán histórico, todo tipo de cambio se debería a la tan mencionada “crisis de los 40”.

“En setiembre cuando terminé de grabar ‘De vuelta al barrio’, me quedaban unos meses de vacaciones. Entonces me propuse llegar lo más flaquito posible a mi cumpleaños, el 14 de diciembre, en la mejor forma posible y con el pelo lo más largo posible, porque la gran mayoría de mis amigos del reality se están quedando pelados y yo no. Entonces quería sacarles cachita, decirles: ‘muchachos ustedes me dicen el tío Yaco, ahí está el tío Yaco pues’”, manifestó el también actor.

Recordemos que los rumores sobre un distanciamiento y/o separación con su esposa Natalie Vértiz, son cada vez más fuertes, sin embargo, Eskenazi ha salido al frente a defender su matrimonio con uñas y garras.

“Uno no tiene que pensar que el amor se demuestra mediante las redes sociales o que todo lo que se ve en las redes es lo que está sucediendo. Todas las parejas tienen problemas, momentos difíciles, no siempre tienes que contar en qué momento estás”, contó Yaco.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Nicola Porcella sobre Angie Arizaga: “Confundimos costumbre con enamorarnos”