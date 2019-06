Yahaira Plasencia admite que se hizo arreglo en la nariz pero asegura: "soy natural"│VIDEO

Yahaira Plasencia admitió que se hizo un arreglo en la nariz luego que la cuestionaran por la cantidad de cirugías plásticas a las que se habría sometido.

Sin embargo, la salsera aseguró que solo ha pasado una vez por el quirófano para realizarse la liposucción.

"No (tengo problemas con decirlo). El día que yo me hice la lipo yo lo conté a todo el Perú porque en realidad se nota que me reducí (reduje) la cintura un poquito, pero es lo único que me he hecho", dijo para "Estás en todas".

Admite otros arreglos

No obstante, también admitió que se hizo un arreglo en la nariz y en los dientes: "Bueno, las carillas, definitivamente y [...] hay un ácido que se inyecta en la nariz y hace que tu nariz se vea paradita".





"Si me da la gana de operarme todo, me opero ¿cuál es el problema?", agregó Yahaira Plasencia, quien aseguró que es "natural".