La salsera Yahaira Plasencia se sometió a una serie de preguntas en el renovado programa que lidera Ethel Pozo, “América Hoy”.

Y, obviamente, las preguntas sobre su supuesto romance con el futbolista Jefferson Farfán no podían faltar. La hija de Gisela Várcarcel eligió una pregunta al azar para que Plasencia elija entre tres opciones: 1. ganar la lotería, 2. cantar a dúo con Marc Anthony, y 3. casarse con Jefferson Farfán.

“El primero suena interesante, pero el dinero lo puedo hacer trabajando, no hay ningún problema. La segunda opción es uno de mis sueños que posiblemente o puedo hacer, más adelante, soñando. El tercero, yo no sé qué pueda pasar, de aquí a mucho tiempo, no sé. Me quedo con la opción B”, dijo sin dudar la amiga del futbolista.

De otro lado, Natalia Salas le preguntó si su corazón tenía dueño, a lo que la ‘reina del totó' respondió de manera negativa: “Mi corazón late a mil, pero no tiene dueño”

