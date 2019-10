Tras retornar de su gira internacional, Yahaira Plasencia se mostró accesible con la prensa y dijo para “Mujeres al Mando” que puede haber más “ampays” con Jefferson Farfán y que eso no le importa.

“De ese tema no pienso hablar, la he pasado súper bien con todos, en grupo, con amigos, todo chévere y no tengo más que decir y si nos ampayan o no, no tengo problemas”, dijo “La Patrona”, quien está más que feliz con el resultado de su promoción por los Estados Unidos y Puerto Rico.

Además, negó que Jefferson Farfán le haya la gira internacional, pues con Sergio George no tiene necesidad, ya que es el un productor top, a quien le abren todas las puertas.

“Creo que Sergio pertenece a la cadena de Univisión y he podido conocer muchas personas, me han dado la mano (...) a Sergio nadie le puede pagar nada, yo ni nadie, él es un productor top”.

Antes de finalizar, Yahaira Plasencia le mandó felicidad a todos sus enemigos, incluso a Melissa Klug. “A todo mundo le deseo felicidad”.