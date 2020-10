Yahaira Plasencia dio una entrevista para el programa “En boca de todos”, donde respondió diversos temas sobre su vida privada y laboral, pues está a puertas de estrenar su nuevo éxito “Ulala”.

Y es que la salsera fue consultada por su radical cambio de look y apariencia. “Yo creo que ha sido porque me he bajado de peso. Tengo temporadas donde peso más, otras menos, pero sí me he bajado de peso, y sí es cierto que en televisión se me ve mucho mejor”, comenzó diciendo.

Asimismo, la intérprete de “Cobarde”, indicó que ella no se ha sometido a ninguna intervención quirúrgica, a excepción de la liposucción que se hizo hace un par de años aproximadamente.

“Yo no me he operado la cara para nada, no me he hecho ningún retoque. Me he puesto ácido hialurónico en la nariz y en los labios, porque está de moda mucho en Miami, y quería verme diferente para el videoclip”, confesó.

Yahaira Plasencia sobre su aumento de labios - Ojo

