Yahaira Plasencia se presentó en “Esto es guerra” para cantar sus temas “Y le dije no” y “Cobarde” durante la presentación de las guerreras y las combatientes en “Divas”.

Sin embargo, esta no fue la mejor presentación de la “reina del totó”, quien se quedó sin aire varias veces y sonó muy diferente a su canción grabada en estudio.

Tras la presentación, Yahaira Plasencia se excusó diciendo que hace mucho tiempo no baila y canta a la vez: “Cantar y bailar a la vez, bueno hace tiempo no lo hacia pues, ¿no? Igual agradecerle a toda la producción por confiar en mí, por elegirme como artista y representar a las chicas", comentó en “América Espectáculos”.

La salsera explicó que estaba muy nerviosa por esta presentación. "Bien, no te voy a negar que me sentí super nerviosa por la plataforma que se subió, porque el vestuario se movió una cosa, se movió otra cosa, no tenía un short abajo, bien complicado, pero contenta”, manifestó.

De otro lado, Yahaira Plasencia descartó haber opacado a Rosángela Espinoza: “Yo he estado en los ensayos y para qué, todas las chicas han estado super bien”.

Yahaira Plasencia responde tras cuestionada presentación en EEG- diario Ojo

