Yahaira Plasencia recibió duras críticas en redes sociales cuando ‘terminó' su amistad con Pancho Rodríguez en Instagram, precisamente ahora que él afronta una difícil situación al estar impedido de ingresar al Perú por asistir - en abril del 2021 - a la fiesta de cumpleaños de la salsera, faltando alas normas sanitarias por el Covid-19.

La ‘reina del totó' fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ donde le preguntaron por qué ella y el chileno se eliminaron de Instagram y se dejaron de seguir mutuamente.

“No, no, no ya, busquen, ahora sí nos seguimos. Ni siquiera me acuerdo, la verdad (qué pasó)”, comentó la salsera, asegurando que no se acuerda qué ocurrió y por qué eliminó a su entrañable ‘amigo’.

“De repente puedes viajar a Chile”, le preguntóla reportera, a lo que ella respondió casi por compromiso: “si se da la oportunidad ¿por qué no? me encantaría, claro que sí”.

¿Por qué Pancho no puede regresar al Perú?

En abril del 2021, Pancho Rodríguez asistió a la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia, donde ella escapó de las autoridades policiales escondiéndose en la maletera de un carro. Sin embargo, Pancho sí fue intervenido por la Policía y terminó pagando la multa que le se impuso.

La Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria recomendó la salida obligatoria de Pancho Rodríguez con impedimento de ingreso al territorio nacional “toda vez que quedó probada la infracción a las normas imperativas en materia de salud publica”, tras asistir a la fiesta de Yahaira en Cieneguilla

TE PUEDE INTERESAR

Rebeca Escribens defiende a Sebastián Lizarzaburu