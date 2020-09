Yahaira Plasencia regresó a los escenarios el último fin de semana a través del “Primer Festival: La Música de hoy”, de Radio Panamericana.

Sin embargo, la presentación de la salsera fue duramente cuestionada por los usuarios.

Y es que pese a que solo cantó dos temas, “Y le dije no” y “Cobarde”, Yahaira Plasencia desafinó varias veces y tuvo que ser apoyada por sus coristas porque se le fue la voz constantemente.

“Me reafirmo esta chica no canta nada, no puede!! Se le va el aire . Que pena pero se ve su sobre esfuerzo. El talento no se esfuerza, lo siento mucho” y “Nada de voz puro sonido de instrumentos” fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Radio Panamericana.

Pese a las duras críticas, Yahaira Plasencia se pronunció en la publicación y respondió con dos emojis de fuego.

