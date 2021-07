¡Más feliz que nunca! El videoclip “Dime” de Yahaira Plasencia acaba de llegar al millón de visitas en Youtube . Ante ello, la salsera y su productor Sergio George no dudaron en celebrar tal logro en sus redes sociales.

“Pa’ que gocen”, escribió Sergio George en su cuenta de Instagram, anunciando que “Dime” ya superaba el millón de reproducciones a tan solo tres días de su estreno.

La cantante peruana tampoco se quedó callada y comentó “Contra todo y todos”, demostrando así que su video musical continúa en la plataforma para la envidia de sus detractores.

Como se recuerda, hace un par de días la intérprete de “Ulalá” apareció al borde del llanto porque varios ‘haters’ se unieron para reportar su video. De continuar esas prácticas, “Dime” podría ser eliminado.

“Me llena de mucha tristeza, impotencia y rabia, he venido trabajando esto con mucho esfuerzo. Es algo que no logro entender. Quería pedirle a la gente que no le gusta el video o no le guste yo, que no hagan eso. No es justo que hagan eso”, pidió a través de sus redes sociales.

