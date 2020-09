Desde Costa Rica, el modelo Coto Hernández fue consultado sobre una de sus últimas fotos donde luce unos cuernos y por el cual muchos habrían creído de que se estaría burlando del futbolista Jefferson Farfán.

Coto Hernández quiso desligarse de toda responsabilidad y aseguro que solo era una broma y no se había referido de alguien en especial. “Sí me han llamado, aquí en Costa Rica les decimos ‘chivos’ a los que les son infieles y aquí molestamos muchos con eso”.

“Eso lo puse hace 4 o 5 días atrás. Yo no lo pongo por nadie en especial, lo puse por mí, era una broma, no era para nadie en especial. No tengo que enseñarle los cuernos a alguien”, agregó el modelo Coto Hernández.

Por ello, Coto Hernández pidió que no lo involucren en un tema en el que no tiene nada que ver. “Yo no hablo de nadie. Este año me he querido limpiar de muchas cosas. Yo solo soy chacotero. Además después de esa personas (Yahaira Plasencia), yo tuve otra relación. Ya pasó mucho tiempo”.

Además, el modelo costarricense tomó una decisión. Decidió cambiar el texto que acompañaba a la foto publicada en Instagram.

“Ooooole ... etiqueten a su amig@ que le quedan a pelo estos cuernos...Yo conozco vari@s (también me los han puesto)”, fue lo que escribió Coto Hernández en un inicio, pero luego decidió borrar lo escrito y solo poner: “Ooooole”.

Coto Hernández toma decisión luego de involucrarlo en supuesta burla a Jefferson Farfán-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Carlos Cacho se burla de Michelle Soifer: “Ya sé por qué sus novios terminan con ella”

Carlos Cacho se burla de Michelle Soifer: “Ya sé por qué sus novios terminan con ella” -ojo

TE PUEDE INTERESAR