La salsera Yahaira Plasencia salió al frente luego de que Magaly Medina tuviera ácidas palabras hacia ella, al punto de decir que le es “indiferente” porque no la conoce y la crítica es parte de su trabajo.

Recientemente en su programa, Magaly Medina le recordó que se hizo famosa por la relación con Jefferson Farfán.

“El público sabe exactamente que yo no me la pasé saltando de cama en cama para llegar a donde estoy, que no le debo nada el llegar aquí, yo no le debo haber pasado por una cama ni por un hombre, le debo solamente a lo que tengo que ofrecer, a mi profesionalismo y algún talento tendré que me llevó hasta acá, algo tendré que el público se conectó conmigo la primera vez que me puse frente a una cámara de televisión”, explicó la urraca hace días.

Al respecto, Yahaira Plasencia ha salido al frente desde su cuenta de Instagram para cuadrarla y cuestionarla. “¿De cama en cama? Dices que no denigra a la mujeres y tus criticas como periodista dicen todo lo contrario. Cuéntanos de tu pasado y luego hablamos del mío”, escribió.

En otra publicación, Yahaira Plasencia agregó: “Trabajo desde que tengo uso de razón y tus críticas no opacarán mis ganas de ganarme un espacio en la música y representar a mi país”.

