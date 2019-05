Yahaira se disgusta cuando le preguntan por Jefferson Farfán y Coto Hernández (VIDEO)

La salsera Yahaira Plasencia se mostró incómodo y disgustada cuando las cámaras de Válgame Dios la captaron y le preguntaron por una supuesta cercanía con Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia estaba con su familia y, al parecer, no le gustó que la incomodaran en ese momento. "No pienso hablar de nadie, solo me importa la mía y la de mi familia", dijo.

La misma actitud tomó cuando fue consultada sobre la amistad entre Coto Hernández y Melissa Klug. "Es incómodo, pueden ir a mis eventos, porque siempre les estoy declarando. Sabes que siempre voy a declarar, pero ahorita el poco tiempo que tengo libre, estoy con mi familia".

"Estoy tranquila, por favor respeta que estoy con mi familia", fue lo último fuerte que le dijo Yahaira Plasencia a la reportera de "Válgame Dios".

