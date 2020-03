El productor Sergio George dejó abierta la posibilidad de comenzar a cobrar a la prensa para entrevistar a Yahaira Plasencia.

En su cuenta de Twitter, el productor cubano mencionó que pronto pedirían dinero a cambio para tener acceso a la “reina del totó”, pues "negocios son negocios".

“Empezar a cobrar por entrevistas a Yahaira? Business is business (negocios son negocios)”, escribió Sergio George en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el programa “Válgame” preguntó a Maritza Rodríguez, ex jefa de prensa de Yahaira Plasencia, sobre esta posibilidad. Ella dijo no estar de acuerdo, pero prefirió no intervenir.

“No (lo haría), pero tampoco voy a opinar nada de lo que él diga, que se haga responsable de lo que comenta, de lo que dice, hasta de lo que no dice”, dijo Maritza.

“No soy quién para decir si lo está haciendo en mala onda ni para juzgarlo”, agregó la amiga de Yahaira Plasencia.

