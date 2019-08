Yahaira Plasencia se encuentra promocionando su nuevo videoclip llamando ‘Y le dije no’, canción con la que intentará buscar un lugar en distintos países de América Latina.

Con la ayuda del reconocido productor musical, Sergio George, la cantante desea posicionarse en el mundo de la salsa. El clip llegó a ser tendencia número 1 en Perú, además alcanzó posicionarse por primera vez en Chile, Puerto Rico y en el programa ‘Despierta América’ de Univisión.

En una entrevista para diario OJO, Yahaira Plasencia se mostró al natural hablando de todo un poco: amor, trabajo, detractores y cómo es que le afectan las cosas buenas y malas a su familia.

En la última conferencia, ¿sabías que la prensa te iba a preguntar con respecto a tu vida sentimental? Sergio George se molestó con la prensa...

Sergio George no se molestó por lo que sale en redes, la incomodidad de Sergio y mía, evidentemente, fueron las preguntas. Él es un productor mundialmente reconocido, es un hombre muy ocupado y se dio el tiempo, llegó de Miami por el tema. La primera conferencia salió muy bien, pero esta conferencia no salió como esperábamos, todas la preguntas fueron al aire, pero no sobre mi música.

¿Has pensado hacer tu carrera afuera hasta que la tormenta pase?

Nadie es perfecto en su país, llegará el momento que yo me vaya a ir porque Sergio quiere que viva en Miami, quiere que haga carrera allá, pero de a pocos porque tengo mi orquesta, tengo que estar aquí y en Miami hasta que tenga algo seguro.

La prensa mexicana y argentina son tres veces peor...

Yo no me hago problema, a mí no me afecta en nada, digan lo que digan me resbala porque gracias a Dios tengo una coraza. Lo que digan terceros no me importa porque no me suman. A lo que yo voy es que me pregunten por mi vida privada (ya depende del artista si lo responde o no), pero también pregunten por las cosas buenas que el artista hace por su país. Yo entiendo, yo no me quejo porque de una u otra manera, así como resaltan lo malo, también deberían valorar al artista, resaltar lo bueno, creo yo.

Britanie Arroyo

Luego de tu romance, te hiciste conocida...

Yo siempre lo he dicho, me hice conocida por tal persona y después que se acabó la relación, ¿acaso, desaparecí? Yo seguí trabajando, cuando ésta persona me conoce (Jefferson Farfán), yo ya estaba trabajando hace cuatro, cinco años. Era evidente que me iba a volver famosa porque él es una persona súper famosa, en ese tiempo era la enamorada de, pero luego me hice un nombre, luché mucho.

¿Tomaste la decisión que tu vida privada sea solo para ti?

Mi vida es privada, yo no voy a exponer mi vida con nadie, siempre buscan lo malo. Se especuló muchas cosas hace poco y ya están buscándome cosas del pasado, de hace tres años, no entiendo qué afán de recordar todo eso.

Sobre las imágenes que se difundieron al lado de un modelo

Hay personas que solo se han acercado a mí con un objetivo, ganar dinero y sentarse en todos los programas. Podría decir “ese señor me ha insultado” porque tengo las pruebas, pero qué gano demandando tanto, gasto tiempo, dinero, me amargo.

Vivo mi vida tranquila y feliz. Estoy en la mejor etapa de mi vida, nada ni nadie me la va a poder empañar.

¿Cómo toma tu familia las cosas buenas y malas que también te pasan?

Mi papá y mi mamá están conmigo en todo momento, lo que me decían hace dos años era: ‘mi hijita, pobrecita’ y lloraban también. Yo les decía, ‘mamá, ¿por qué me pasa esto?’ Sufría mucho porque no entendía por qué tantos ataques. Pero ahora ha pasado el tiempo, me he convertido en una Yahaira más fuerte, más madura, ya voy entendiendo a los medios de comunicación. Mis papás ya entienden a los medios, me dicen ‘hijita, tranquila, tú sigue enfocada en tu trabajo’.

