La salsera Yahaira Plasencia estrenó su nueva cuenta de Tik Tok con un video bastante sugerente. “Ya tengo mi cuenta de Tik Tok y ya aprendí como usarlo”, comentó en un breve video la pareja de Jefferson Farfán.

La cuenta de la ‘reina del totó' es @yahairaplasenciatiktok y ya cuenta con más de 60 mil seguidores.

Cabe indicar que esta cuenta fue creada en el 2019, pero solo había vídeos de sus coreografías o presentaciones. Ahora, la intérprete de “Cobarde” ya aprendió cómo usar la plataforma.

¿Yahaira quiere darle la ‘parejita’ a Jefferson Farfán?

En una transmisión en vivo por Instagram que realizó con Paula Arias, lider de la agrupación Son Tentación, Yahaira Plasencia se confesó y reveló que le gustaría tener 2 hijos, ¿con Jefferson Farfán?

Y: Yo pienso que eso es un sueño de todas las mujeres ¿no? Supongo que sí. Si se da, bacán. (Quiero) Tener una familia más adelante. Soy muy joven, pero cuando esté bien realizada y me sienta estable, si se da chévere.

P: ¿No piensas en casarte de blanco?

Y: No me mata de blanco, pero si se da chévere y si no pucha, pues no.

P: ¿Cuántos hijos quisieras tener?

Y: Dos, la parejita, pero recién a los 33 o 34 años.

