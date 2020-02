La salsera Yahaira Plasencia reveló por qué no asistía al programa “Válgame”, mientras sí lo hacía en otros programa de espectáculo. Ella contó que no lo hacía porque era decisión de su exjefa de prensa, Maritza Rodríguez.

En otras palabras, la “Patrona”, Yahaira Plasencia, le echó la culpa a su exjefa de prensa. “Yo también soy un angelito, por eso no voy (...) Eso es culpa de mi jefa de prensa, yo no tengo nada que ver. Se los juro. Yo no condiciono a nadie. Eso es culpa de mi jefa de prensa”.

Agregó que puede ir al programa “Válgame” y no descartó que llegue a ser amiga de los conductores, entre ellos Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, Janet Barboza y el “Zorro” Zupe.

Por otro lado, Yahaira Plasencia habló sobre las críticas. “Estoy tranquila, pese a que hay personas con malos comentarios. Es parte dé”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Papá de Jefferson Farfán: así explicaba en el 2004 por qué no estuvo con su hijo - DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR