Tras la ruptura entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, las cámaras de “Magaly TV La Firme” captaron a la modelo Giulliana Barrios saliendo de la casa del futbolista un día después de festejar su cumpleaños.

Giulliana Barrios confirmó haber estado presente en la celebración, pero dijo que no estuvieron solos. “No puedo decirte nada al respecto. No claro que sí, pero no estábamos solos, estaban sus primos”.

Según las cámaras de “Magaly TV La Firme”, Giulliana Barrios se quedó toda la noche en la casa de Jefferson Farfán y recién se retiró casi al mediodía del día siguiente.

“Festejábamos su cumpleaños. En realidad no me quedé a dormir, simplemente regresé a mi casa temprano en la mañana”.

Hace dos años, Giulliana Barrios y Jefferson Farfán ya habían sido vinculados, sin embargo recién se habrían vuelto a hablar.

“Nosotros habíamos cortado un poco la comunicación por temas “x”, después de un par de años hemos vuelto a hablar, somos amigos y no sé si él está en una relación o está saliendo con alguien. Yo recién estoy hablando con él”, contó la modelo.

