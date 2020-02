Yahaira Plasencia respondió en el programa “Mujeres al Mando” respondió quiénes son los hombres más importantes en su vida luego que Jefferson Farfán no la nombrara y dijera que son su mamá, su abuela y su hija.

La “Patrona” por su parte respondió la pregunta de Karen Schwarz y nombró a los siguientes: “Bueno para mí, el hombre más importante es mi padre y mis hermanos”.

Luego, Yahaira Plasencia dejó en claro que no le molesta que Jefferson Farfán no le haya nombrado cuando le preguntaron sobre las mujeres más importantes de su vida.

“No (me molesta que no me haya mencionado). Para nada. Familia es familia”, añadió la salsera.

Cuando Karen Schwarz le volvió a preguntar a Yahaira Plasencia: “Quizás eres la cuarta o quinta”, ella añadió: “Quiza la sexta o séptima” en son de broma.

Yahaira habló luego que Farfán no la nombrada entre las mujeres más importantes de su vida- OJO

