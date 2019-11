La cantante salsera, Yahaira Plasencia, hace unos meses, reveló que retomó su amistad con el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, aunque muchos aseguran que entre los exenamorados existe más que eso.

Luego de que viajaron juntos a Cuba, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán empezaron a lucir unas pulseritas de color rojo. Ambos modelos iguales, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

Ahora, Yahaira Plasencia colgó una foto dentro de un baño por lo que una fan suya se percató de que no tenía puesto el accesorio.

“Olvidaste tu pulserita roja, Yaha”, le dijo y Yahaira Plasencia no dudó en responder y contar para qué sirve esta pieza.

“Está ahí a mi costadito, solo que cuando me peino se me enreda en las extensiones por eso me la quité, solo para peinarme, después está conmigo todo el tiempo para la buena vibra”, contó la denominada ‘reina del totó’.

Como se sabe, Jefferson Farfán también luce la misma pulsera que Yahaira Plasencia que para muchos es como una alianza de amor.