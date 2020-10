Yahaira Plasencia conversó ampliamente con su productor Serio George, a pocos días del lanzamiento oficial de “Ulalá”, su más reciente tema. Durante una divertida transmisión en vivo, la salsera se burló de sí misma diciendo su popular frase “So happy”.

Tras escucharla, Sergio la corrigió y le enseñó cómo se dice ‘estoy feliz’ en inglés: “Hay que decir ‘i am so happy'”.

En otro momento de la conversación, la ‘reina del totó’ hizo una clara referencia a Daniela Dasrcourt.

“¿Qué expectativas tienes con ‘Ulala’, hicimos un millón (con ‘Y le dije no’ en YouTube), ¿te acuerdas?”, comentó Yahaira, estallando de risa a los pocos segundos.

Y es que hace unos meses, en una conexión vivo entre Sergio George, Daniela Darcourt y Tito Nieves, el puertorriqueño destacó que Yahaira había conseguido un millón en YouTube en un día.

“Vamos a ver qué pasa. Creo que va a ir muy bien, ‘Ulala’. Yo sé lo que me gustaría ver, no lo voy a decir públicamente, me trae muchos problemas”, respondió el productor a Yahaira.

Yahaira Plasencia se divierte con Sergio George | OJO

