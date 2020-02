Luego que la salsera Daniela Darcourt acusó al hermano de Yahaira Plasencia de haberla agredido en una de sus presentaciomes musicales, el involucrado decidió pronunciarse al respecto en comunicación con “Magaly TV: La firme”.

Según detalló Jorge Plasencia, él sí estuvo en dicho evento musical, pero fueron otras personas quienes le tiraron hielo a la cantante de salsa.

“El hielo vino de la parte trasera de mi box y yo estaba sentado. Ese hielo cruzó por la cabeza de cada uno de nostoros, incluso casi le cae en la cabeza al administrador”, señaló Plasencia en enlace telefónico.

“A mí no me gustaría que a uno le estén tirando hielo porque hemos pasado por eso. No me parece lindo, ni nada grato. Yo trabajo en el equipo de Yahaira (Plasencia) y no me gustaría que mi hermana pase por eso. Yo no soy ese tipo de personas”, añadió.

Además, el joven pidió que Daniela Darcourt se retracte en sus declaraciones porque viene recibiendo insultos en redes sociales por algo que no hizo. “Me hubiera gustado que pida las cámaras antes de acusar. No puede ser tan ligera con su boca en decir algo que no es”, acotó.

Hermano de Yahaira Plasencia niega agresión a Daniela Darcourt. (Video: ATV)