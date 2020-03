Yahaira Plasencia no es indiferente al sufrimiento de muchas familias afectadas por la inmovilización obligatoria decretada por el Gobierno de Martín Vizcarra.

Y es que muchas personas no solo no tienen los medios económicos para subsistir durante la crisis provocada por el coronavirus en Perú, sino que además no cuentan con recursos básicos como el agua.

Esta mañana, un equipo de América Noticias acudió hasta la parte más alta de un cerro de Comas para registrar cómo viven el aislamiento las familias de pobreza extrema. El informe periodístico conmovió a la popular ‘reina del totó’, quien pidió a Sedapal que ayude a estas familias y les lleve agua potable.

“Sedapal, esta gente necesita agua”, escribió en Instagram.

Minutos antes, compartió un mensaje donde expresa su preocupación por la situación del Perú ante el avance del COVID-19: “Son momentos difíciles que el mundo y el país está atravesando. Unidos y haciendo caso a las autoridades vamos a salir de esta. Después de la tormenta viene la calma”.

