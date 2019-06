Yahaira Plasencia indignada tras archivamiento de denuncia a Jerson Reyes: "es una injusticia"

Yahaira Plasencia se pronunció por primera vez sobre el archivamiento de la denuncia que realizó años atrás a Jerson Reyes a raíz de sus declaraciones en "El valor de la verdad":

En declaraciones para "Mujeres al mando", Yahaira Plasencia admitió que ya estaba cansada de seguir con este proceso, pero que sigue pensando que es una "injusticia".

"Yo había hecho ese juicio porque me pareció una injusticia total lo que se habló, lo que se dijo, todo lo que pasó que fue muy fuerte, yo sufrí mucho", señaló la "reina del totó".

"Ya casi son tres años de lo mismo y seguir peleando con algo que no veo futuro", agregó.

Asimismo, Yahaira Plasencia admitió por primera vez que las confesiones de Jerson Reyes arruinaron su relación con Jefferson Farfán.

"Parte de, no solamente mi relación sino mi carrera", indicó.

La salsera no dejó pasar la oportunidad y aseguró que el Poder Judicial le ponía muchas trabas para continuar con el proceso: "Siempre pasaban cosas, nos mandaban para otras fechas (...) es algo raro, yo no pienso en ese tema, sí es una injusticia definitivamente. Es una gastadera de plata, es una pérdida de tiempo, a veces no entiendo qué espera la justicia peruana".