Yahaira Plasencia desea no hablar de Ivana Yturbe, pero ¿se 'burla' de su viaje con Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia fue nuevamente consultada por el romance que nació entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe. Ante esto, la salsera indicó que no hablará de terceras personas, sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de la cantante cuando compararon una instantánea de ella en el jardín de su casa y la foto de la 'princesita Inka' en Dubái.

Yahaira vs Ivana

¿Por qué?

La intérprete de 'Lo sabe Dios' atinó a reírse ante la comparación y aseguró que si ella desea viajaría pero tiene mucho trabajo para darse ese tipo de lujos por el momento. Aunque cuando escuchó la frase "Irte por tu cuenta más no que te inviten o que te lleven", Yahaira Plasencia respondió "¿cómo?, ¿cómo?", soltando tremenda carcajada frente a las cámaras.

Por otro lado, la cantante aseguró que no pide un "Ken" en su vida, ya que no tiene un prototipo de galán. Incluso, si se vuelve a enamorar de un futbolista, no tendría ningún problema.

