Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se lucen con las mismas zapatillas│VIDEO

La salsera Yahaira Plasencia reapareció en redes sociales luciendo unas costosas zapatillas de la exclusiva marca Balenciaga, las mismas que Jefferson Farfán mostró meses atrás.

Las fotografías fueron publicadas en el programa de Magaly Medina, quien dijo que las imágenes tienen meses de distancia.

Se trata de unas zapatillas de la prestigiosa marca Balenciaga. Costarían alrededor de 650 dólares.

"¿Por qué lo hace? Para que nosotros, los tontos periodistas, especulemos (...) como Ivana está que luce y luce las zapatillas que le regaló Jefferson entonces ella fue y se compró unas idénticas a las que tiene Jeffry para molestar a Ivana y decir 'ya ves, a mí me compró Balenciaga, a tu Gucci y a mí Balenciaga, más exclusivo aún", dijo Magaly Medina sobre la foto de Yahaira Plasencia.

En ese sentido, recalcó que es más que extraño que Yahaira Plasencia se haya tomado la foto para exponer las costosas zapatillas: "Eso porque no hay forma que se sienta en ese asiento de avión y se pone ahí con las zapatillas de protagonista principal para que no puedas no dejar de verlas".