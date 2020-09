Desde que volvió a trabajar en su música, Yahaira Plasencia ha mostrado un lado más sensual que nunca en las redes sociales.

Sin embargo, este miércoles sorprendió a sus seguidores al estrenar un tema religioso, el cual inmediatamente fue bien recibido por sus fans.

Horas después, Yahaira Plasencia decidió hablar de esta canción en su cuenta de Instagram, pero causó confusión al hacerlo con una de las fotos más sexys que ha publicado.

En esta imagen, la salsera se cubre apenas con una chompa.

““Gracias mi Dios” es una canción de agradecimiento por tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo He leído sus mensajes y no me cabe duda que ustedes también son parte de esa bendición, su cariño y apoyo a través de cada mensaje, son importantes para mi. Sinceramente soy la más afortunada por tenerlos”, señaló Yahaira Plasencia en Instagram.

Muchos usuarios expresaron su confusión respecto a la imagen y al mensaje.

Recordemos que días atrás, la salsera dejó en shock al posar en ropa íntima y en topless.

