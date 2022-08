¡Pequeño detalle! ¿Yahaira Plasencia le dedicó canción a "La Foquita"? (VIDEOS)

¡No lo vas a creer! Yahaira Plasencia ha vuelto a los escenarios y a la pista de baile, pues recientemente fue anunciada como una de las participantes del programa concurso “Reyes del Show”, tras haber sido la ganadora de una de las temporadas de “El Gran Show”.

Pero, esta vez Yahaira Plasencia participó en el duelo de bachata frente a Rosángela Espinoza y Milett Figueroa. Aunque, a pesar de haber contado con la mayoría de votos de sus compañeros, esta no logró ganar.

Pero, muy pocos notaron este pequeño detalle. Yahaira Plasencia bailó junto a George Neyra una bachata bastante conocida de nombre "Te extraño" del grupo Xtreme.

¿Dedicada? La letra de la bachata bailada por Yahaira Plasencia dice que extraña al ser amado: "El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poderte tener, y busco una salida para no verme así, ay qué lejos de mi tu amor está de mí".

"Mira cómo estoy sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor, mami no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón", continúa la canción bailada por "La reina del totó".

Finalmente, mientras Yahaira Plasencia mostraba sus mejores pasos en "Reyes del Show", se podía escuchar: "Cómo me duele estar sin ti, tú no me amas...", como parte de la bachata.

¿Le habrá dedicado este tema a "La Foquita"? Recordemos que cuando recién se hablaba de la relación entre Yahaira Plasencia y el futbolista, circuló un video en el que se podía ve4r a "La reina del totó" bailando bachata, precisamente se trataba del mismo tema musical.

OJO CON ESTO:

Yahaira Plasencia sorprendió a Gisela Valcárcel al revelarle su actual estado sentimental