La salsera Yahaira Plasencia respondió a sus detractores, la empresaria Melissa Klug y el “Zorro” Zupe, quienes salieron hablando cuando esta confirmó que había retomado su relación amical con su expareja, Jefferson Farfán.

Recordemos que el Zorro Zupe reveló que habían audios donde se le escuchaba hablar mal a Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán; mientras Melissa Klug dijo que no pasaba a la salsera ni con plátano y que tampoco le importa su vida ni la de Jefferson Farfán.

Al ser consultada sobre estos personajes, Yahaira Plasencia respondió para “Mujeres al Mando” lo siguiente: “No son varias personas, son las mismas personas de siempre (...) Lo tomo de quien venga. Estoy muy tranquila, estoy contenta, enfocada en mis cosas, en mi carera, me está yendo muy bien. Lo demás no me interesa”.

Yahaira Plasencia también evitó hablar sobre Jefferson Farfán cuando le preguntaron si el futbolista apoyaba su carrera. “No hablo de él ni de nadie. Yo estoy enfocada en mi carrera”.

