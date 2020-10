La cantante Yahaira Plasencia estrenó este 30 de octubre su última producción de la mano de Sergio George, ‘Ulala’, al lado de los cantantes urbanos Randy y Daniel El Travieso.

‘La reina del totó' espera que su tercer sencillo logre el mismo éxito que cosechó con ‘Y le dije no’ y ‘Cobarde’.

Letra de ULALA

La noche de anoche que rica fue

bebí de tus labios desde las diez (yeah yeah)

después que hicimos cositas, mi cuerpo te necesita

la noche de anoche que rica fue





y si me lo haces bien

baby yo lo vuelvo a hacer

tiempo no vamos a perder

estamos solos, bebé





oye, sabes que tú a mi me encantas

me derrite como me tratas

cuando dices que me amas

u la la

¿por qué no te quedas hasta mañana?

me derrite como me hablas

cuando me susurras que me amas

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la





tú me pones nervioso

cada vez que tu piel me roza

tu mirada se pone rabiosa

quiero ser tuyo ahora baby





u la la

tus besos me saben a chocolate no quiero que otro te atrape

tú sabes cómo el corazón me late

contigo pase lo que pase





oye, sabes que tú a mi me encantas

me derrite como me tratas

cuando dices que me amas

u la la

¿por qué no te quedas hasta mañana?

me derrite como me hablas

cuando me susurras que me amas





u la la la

u la la la

u la la la

u la la la





se que tú te pones nerviosa

cuando tu cuerpo conmigo roza

tú miras se pone rabios

yo quiero ser tuyo ahora hora hora





u la la

yo te traigo lo que tú ya sabes

baby, hagamos maldades

que yo soy tuya

que tú eres mío

y ahora no hay nadie que los separe





oye, sabes que tú a mi me encantas

me derrite como me tratas

cuando dices que me amas

u la la

¿por qué no te quedas hasta mañana?

me derrite como me hablas

cuando me susurras que me amas





u la la la

u la la la

u la la la

u la la la





me muero de ganas

vamos a prendernos

si tú me calientas

yo te sigo el juego





te bailaré sensual como nadie lo ha hecho

baby, de mi cintura tú serás en dueño no no no





(ataca Sergio)

(ataca Sergio)





u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la





yo te lo dije Yahaira que te iba a gustar





Peru Puerto Rico





u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

bésame, enloqueseme





u la la la

u la la la

como tú no hay otro igual

u la la la

que me haga a mi

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

u la la la

que pase pase pase

lo que tenga que pasar