Lucy Bacigalupo tampoco pudo evitar criticar a Yahaira Plasencia, luego que Jerson Reyes contó en El Valor de la Verdad que tuvo un affaire con la ‘reina del totó’.

Y es que el amiguito de Yahaira Plasencia confesó en el programa de Beto Ortiz que “Yo jugaba en otra cuidad y regresé a Lima en diciembre del 2015. Nos juntamos con el mismo grupo de amigos, empezamos a frecuentarnos, a salir… obvio que se comenzó con un coqueteo, pasó unos besos y después fue una tarde en un hotel… Ella era la que se me insinuaba. Como se dice, yo sabía que podía pasar algo más. Como hombre te das cuenta si una mujer quiere o no quiere”.

Tras ello, la actriz cómica, que se presentó en Espectáculos, le envió un fuerte mensaje a Yahaira Plasencia. "Hay que tener cero neuronas para hacer eso. Como se te ocurre hacer eso cuando eres la novia del futbolista más famoso. Te vas a ir a un hotel con el chico porque te gustan sus ojitos", declaró.

MELISSA SE RÍE DE YAHAIRA

La expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán, Melissa Klug, no desaprovechó la oportunidad para burlarse de la situación que atraviesa Yahaira Plasencia, tras ser calificada de infiel por su supuesto amigo Jerson Reyes en “El valor de la verdad”. Incluso, contó en el programa “Amor, amor, amor” que vio el reality de Latina junto al ex de la cantante, Hernán ‘Churrito’ Hinostroza.

Melissa Klug sostuvo que conocía de la existencia del futbolista de segunda división. “Sí sabía de él (Jerson Reyes)”. No quiso referirse a la “Foquita”, pero sí soltó toda su artillería contra Yahaira Plasencia, a quien calificó de “hueca” e “interesada”. “Nunca imaginé que fuera tan hueca. No tengo ni idea por qué lo hizo. Para mí, sí lo era (una interesada). Para mí todo lo que sale sobre esa señorita es verdad. No me da pena ella. Lo que pasa con el papá de mis hijos, sí”, sostuvo.

“Yo creo que todas las personas creemos en el karma, si ella está así es porque es una ley de vida”, dijo la chalaca, que en Facebook tuvo un cruce de palabras con el primo de Yahaira Plasencia, Braulio Ramos, y calificó de “cornudo” aJefferson Farfán.

“Ponte a trabajar, no dependas de tres hombres, se ve feo”, escribió Braulio, quien no esperó la inmediata respuesta de la ex de Jefferson Farfán. “Deja de chupar sangre y ponte a trabajar, que se ve más feo que te mantenga la prima con la plata del marido cornudo Braulio Ramos”, respondió la chalaca.

