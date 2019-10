¿Cuánto gastó? Jefferson Farfán celebró el último fin de semana una gran fiesta por el día de su cumpleaños, número 35. Pero alrededor de la tremenda celebración, Magaly Medina dejó entrever que la fiesta fue hecha para promocionar la película sobre su biografía, que se estrenará en febrero del 2020.

“Esa fiesta era solo un pretexto para promocionar su película y que la prensa, que el tanto chotea, que hasta le encanta demandar, ahora sí hizo que todo el mundo tuviera centrada su atención para que los medios difundieran toda su fiesta, era más que su cumpleaños, era una fiesta marketera”, comentó la conductora en su programa.

Respondió

Sin embargo, la mánager de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez salió al frente, indicando que fue autorizada por Jefferson Farfán para aclarar varios puntos que dijo Magaly Medina.

“Yo sí he sido invitada a la fiesta y estoy autorizada por el mismo Jefferson Farfán a aclarar la situación, porque no se puede especular, esta fiesta ha sido pagada por él, no tiene nada que ver la película”, fue lo primero que resaltó.

¿Cuánto gastó?

Además, reveló que la ‘Foquita’ Farfán gastó más de 90 mil dólares en su fiesta que tuvo a Eva Ayllón como artista invitada, Yahaira Plasencia y su orquesta, entre otras agrupaciones.

“Todo ha estado lindo, el ingreso, yo he sido tratada como una reina, yo he estado con él los días previos de la fiesta, y él se ha gastado 90 mi dólares, no 40 ni 50, todo ha sido pagado por él. Él puede pagar eso y mucho más, fue su cumpleaños”, contó. “A él (Jefferson Farfán) lo que más le molesta es que se meta a gente de la película”, agregó.