Yahaira Plasencia llegó a Lima y, aunque, aseguró que desea felicidad a todas las personas, también se dirigió a Melissa Klug luego que los periodistas le hicieran llegar las últimas declaraciones de la ‘Chalaca’ sobre sus salidas con Jefferson Farfán.

La salsera habría mandado a callar a la madre de los dos últimos hijos de la ‘Foquita’, según indicó diario El Popular. “De verdad que la señora está con el mismo discurso desde hace tres años. Me tiene sin cuidado, no me interesa. Estoy tranquila, súper renovada y feliz porque mis sueños se están cumpliendo”, dijo.

En otro momento, Yahaira Plasencia aclaró que Sergio George es un productor reconocido y que pertenece a la cadena internacional de Univisión; es por eso que le abrieron las puertas sin ningún problema. Por lo tanto, ella no ha pagado ni un sol para realizar esta gira de medios en Puerto Rico y Estados Unidos.

Por último, la salsera aseguró que “la pasé súper bien (en Cuba), si nos ampayan o no, bacán. Ya nos han ampayado varias veces”, indicó.