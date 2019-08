Yahaira Plasencia dio una entrevista exclusiva al programa Reporte Semanal de Latina tras el estreno de su nuevo tema “Y te dije no”, el cual ya cuenta con videoclip.

La salsera conversó con el reportero y al hablar sobre sus inicios, hasta se comparó con Jennifer López. “Yo empecé bailando, osea la misma historia de Jennifer López, Jennifer López empezó como bailarina, como coreógrafa”.

“Yo he sido coreógrafa, bailarina, he modelado y se me dio la oportunidad de cantar sin haber estudiado. Ya cuando empecé a cantar en una orquesta de salsa, yo ya empecé a estudiar. Lo he modulado. A Sergio (George) le gusta mi voz, pero me falta arreglar algunas cosas”, dijo Yahaira Plasencia al enumerar todas las facetas por las que ha pasado durante este tiempo.

Con casi 25 años, Yahaira Plasencia dice estar enfocada solamente en su carrera y aseguró que no necesita a un hombre para lograr sus objetivos. “Estoy proyectada a comprarle una casa a mi mamá, a comprarme mi depa (...) gracias a Dios tengo mis plata y me doy mis gustos. No necesito a nadie”.

Yahaira Plasencia señaló que al estar en un país machista, los logros que consigue una mujer no son apreciados como propios, sino que se lo aluden a un hombre.