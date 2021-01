Yahaira Plasencia fue la nueva ‘bomba’ presentada en “Esto es Guerra”. Sin embargo, la cantante hizo hincapié en que estará enfocada en competir bien y no tener problemas con ninguno de sus integrantes.

“Ya Sergio ya me dijo que quiere que esté tranquilita. Soy otra Yahaira, tengo 26 años, ya no soy una niñita, así que ahí vamos, yo he venido a divertirme”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘En boca de todos’.

Por otra parte, la salsera se refirió a la nueva joven rusa que estaría en la mira de su ex Jefferson Farfán, con quien mantuvo una relación sentimental de varios años.

“Yo no hablo de él, estoy tranquila con mi carrera, con mis cosas y así prefiero mantenerme. No sé nada de él y no quiero hablar de él. Yo hablo de mi, de mi vida, de mis proyectos, pero de terceras personas no hablo. Me han comparado con miles (de chicas), imagínate, yo estoy enfocada en mis cosas”, resaltó.

Yahaira Plasencia opina sobre Jefferson Farfán - Ojo

