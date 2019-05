Yahaira Plasencia niega a Coto Hernández y asegura que su última pareja fue Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia negó que haya sido pareja de Coto Hernández, tal como él lo reveló en “El Valor de la Verdad”.

“No hablo de terceras personas, pero todo el Perú sabe quién fue mi pareja hace tres años. Suficiente con eso. Estoy soltera”, indicó la salsera.

"Mi última pareja (amor) ha sido ya saben quién (Jefferson Farfán), hace tres años. Yo sigo sin compromisos", agregó Yahaira Plasencia, negando así haber sostenido una relación sentimental con el modelo Coto Hernández.

Finalmente, descartó que Jefferson Farfán le haya pagado al productor musical Sergio George para que ella trabaje con él. “Hay gente malintencionada que habla muchas cosas y a ese comentario no le voy a prestar atención. Es algo tonto, él tiene mucha trayectoria, ha trabajado con grandes de la música. Me buscó y me encontró”, aseveró.

Yahaira Plasencia volvió a la pista de “El Artista del Año” para reforzar a Jaime “Choca” Mandros. La cantante dijo que está enfocada en su carrera.

