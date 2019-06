Yahaira Plasencia: "No hablo con Jefferson Farfán desde hace casi tres años" │ VÍDEO

Tras los rumores de una supuesta reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, además de rumorearse que el futbolista fue quien contrató al productor musical para la salsera. Finalmente, la cantante rompió su silencio para el programa 'Estás en todas'.

Yahaira Plasencia aseguró que se han dicho muchas cosas de ella y su carrera como cantante, pero nada es cierto, ya que es una mujer empoderada que no necesita de ningún hombre para salir adelante, tal y como dice el nuevo tema que lanzará al lado de Sergio George.

Incluso, la intérprete del tema 'Sé que fallé' sostuvo que no tiene comunicación con la 'Foquita' desde hace tres años, y que no tendría problemas en volver a mantener una relación de amistad con el deportista más adelante.

"Han dicho que me han pagado el productor, pero él mismo lo desmintió. Siempre me lo van a mencionar porque ha sido mi expareja, pero cada uno tomó su rumbo y le deseo todo lo mejor, pero siempre me vinculan con él. Después de casi tres años no hemos hablado ni nada, las cosas se dan por si solas y si en algún momento se da una amistad con él de aquí a un año, dos años no sé, quién sabe. Yo le tuve mucho respeto, el tiempo que estuve con él, es una persona muy buena onda, una persona increíble", dijo.