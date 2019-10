Karen Schwarz señaló que Yahaira Plasencia ya no puede negar “lo evidente” luego de la fiesta que Jefferson Farfán organizó por su cumpleaños número 35.

Durante el programa “Mujeres al mando", la conductora animó a Jefferson Farfán a oficializar a la ‘reina del totó' pese a que la propia salsera se ha negado varias veces a exponer públicamente su vida personal.

“Yo creo que Yahaira no puede ocultar lo evidente, y no está mal Yahaira, pero tú también tienes todo el derecho, Jefferson, de decir si están, si regresaron”, dijo Karen Schwarz.

Y aunque la conductora admitió que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia tienen derecho a mantener una relación privada, es “evidente” que se han reconciliado y se habrían evidenciado al evitar todo contacto visual durante la fiesta.

“Ellos tienen todo el derecho de decir si son amigos, si están o si no están. Pero lo evidente es lo evidente porque no hay contacto visual. Cuando te da vergüenza frente a tanto público evades para que la gente no se de cuenta”, precisó.