¿Qué hará Yahaira Plasencia para no ver El valor de la verdad de Coto Hernández? (FOTO y VÍDEO)

Este sábado Coto Hernández será el siguiente invitado de 'El valor de la verdad', y ahí contará detalles reveladores sobre su vida amorosa con Michelle Soifer, Yahaira Plasencia y Melissa Klug. Pese a que las tres han negado una relación sentimental con el costarricense.

Sin embargo, la que estaría incómoda por su participación en el sillón rojo es la salsera, quien ha difundido a través de sus redes sociales en dónde se encontrará para no ver 'EVDLV' del modelo.

"Ensayando con todo y con mucha salsa! Con mi Yahaira Plasencia", escribió Choca Mandros asegurando que la cantante estará presente en 'El artista del año'. Esta publicación fue rápidamente compartida por la misma salsera en Instagram.

Así que durante los ensayos para su presentación en 'El artista del año', Yahaira Plasencia aseguró que no le interesan las especulaciones. "Estoy soltera, me vinculan con todo el mundo, pero estoy proyectada en mis cosas. Mi meta está en hacer cosas internacionales (...) Lo que hablen no me interesa, no me importa, yo solamente tengo que darle explicaciones a la gente que yo sé que me ama, que son mi familia y las personas cercanas, a nadie más", sentenció.

