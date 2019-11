La tarde de ayer se lanzó el trailer de lo que será la película “El 10 de la calle”, una cinta biográfica inspirada en la vida del futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las escenas es que en estas el personaje de Jefferson Farfán aparece al lado de una mujer quien sería Melissa Klug, su pareja por más de 11 años y la madre de sus dos hijos varones.

Melissa Klug indica que Ítalo Valcárcel no tendría por qué molestarse si entrevista a Jefferson Farfán.

Todo haría indicar que es la chalaca pues ella estuvo en el tiempo en el que Jefri jugó en Holanda con el PSV. En la escena ambos salen de la mano y se suben a un lujoso auto.

“Yo no quisiera salir porque no soy la protagonista de esa película, creo que está contando lo que vivió en su adolescencia y niñez para ser la figura que es. (Yo) debería aparecer por lógica, pero no. Lo está llevando por el lado futbolístico”, dijo al respecto la chalaca.

Sin embargo, en otras imágenes se ve a Jefferson Farfán besando a una rubia por lo que muchos especulan que se trataría de Yahaira Plasencia.