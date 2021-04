La salsera Yahaira Plasencia prefirió no opinar sobre el 1-0 de Alianza Lima, gracias al gol de su expareja Jefferson Farfán contra el Municipal.

En entrevista con “América Espectáculos”, Yahaira Plasencia prefirió no dar mayores opiniones sobre la participación de Jefferson Farfán en el fútbol peruano. “Prefiero no opinar, que le vaya bien”.

Además, remarcó que ahora no quiere tener ninguna relación sentimental con alguien, pues está feliz así soltera y teniendo vida social.

“Hace mucho tiempo tuve una relación bien complicada, que no podía hablar con nadie porque creían que ya estaba coqueteando. No he tenido una vida social casi cuatro años, ya basta”.

Tras decir que no tuvo social por mucho tiempo, agregó: “No tengo, no quiero. Antes no tenía una vida social, me cohibía de todo, me limitaba, me harte, no me importa lo que digan”.

