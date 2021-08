La cantante Yahaira Plasencia reveló durante una entrevista a un medio colombiano que le gustaría ser como la ‘Diva del Bronx’, Jennifer López. Además reveló los sueños que desea cumplir en su carrera musical.

La ‘Reina del totó' se presentó este miércoles 18 de agosto en el espacio cafetero ‘Flash y Fashion’, donde fue elogiada por su entrevistador, quién calificó su vestuario y su ‘performance’ como impresionante.

Al respecto, Yahaira respondió: “Es algo moderno, hasta mi vestuario es diferente, nada que ver con lo antiguo. Algo nuevo”.

Del mismo modo, la ‘Patrona’ se refirió a su presente como artista y reveló que muy pronto se vienen muchas novedades para sus seguidores.

“Llegué hace una semana para hacer una canción con un artista que también está comenzando como yo”, añadió.

Por último, la interprete de ‘Y le dije No’ y ‘Cobarde’ aseguró que seguirá trabajando duro para ganarse un nombre en la industria musical. Además reveló que hay algunos famosos con los que le gustaría hacer una colaboración y que tiene como referente a la ‘Diva del Bronx’.

“Siempre he dicho que me gustaría hacer algo con Marc, lo conocí en Miami, una experiencia muy bonita, me gustaría que fuera también con una mujer urbana como Karol G o Natti Nattasha... Mi referente es Jennifer López, ella baila, actúa, canta, tiene dominio escénico ”, sentenció Yahaira.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO