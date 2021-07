Durante su entrevista en “Amor y Fuego” con Rodrigo González y Gigi Mitre, los conductores le preguntaron a Yahaira Plasencia sobre su excuñada Olenka Mejía, quien hace poco le ganó una demanda por el delito contra el honor y difamación agravada.

Cuando Gigi Mitre le preguntó cómo así Olenka Mejía terminó saliendo con Gerson Reyes, Yahaira Plasencia, se mostró poco interesada en el tema y prefirió no hablar al respecto. “No voy a hablar de eso, olvídate, no nada”.

Entonces le preguntaron si ya le había pagado la suma de 20 mil soles a Olenka Mejía por difamación agravada. Al respecto, tampoco quiso dar detalles, pese a que sí podía referirse al tema. “Tampoco puedo hablar de eso. Mi abogado se encarga de mantenerme al tanto, de ir a firmar siempre que quiera salir del país”.

“No voy hablar de ese tema. Este es un tema complicado, no pienso hablar de este tema (...) No me han impedido hablar de nada, te estoy floreando”, le dijo Yahaira Plasencia a Gigi Mitre, riéndose porque la conductora había creído que efectivamente no podía hablar al respecto.

Recordemos que el juez falló a favor de la excuñada de la cantante, por ende, la salsera no puede salir del país sin previo aviso, teniendo que firmar todos los meses por un año y pagar una reparación civil de S/ 20 mil soles.

