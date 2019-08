La cantante salsera Yahaira Plasencia finalmente terminó con el misterio en torno a su posible romance con el futbolista Jefferson Farfán, con quien fue ampayada hace unas semanas por el programa Magaly TV La firme dentro del departamento del 10 de la selección peruana.

Yahaira Plasencia terminó por revelar que ha retomado su amistad con Jefferson Farfán y aprovechó para responder algunas críticas que le hicieran varios personajes del espectáculo.

Melissa Klug, el 'Zorro Zupe' y Magaly Medina opinaron que Jefferson Farfán debe lucir a la persona con la que salga.

Yahaira Plasencia no perdió la ocasión y cuando Christian Domínguez hizo un comentario sobre el tema, ella habló.

"Si nos ven juntos o no, nos van a ver y no hay problema", dijo Yahaira Plasencia y Christian Domínguez refutó así: "¿cómo somos sus amigos? entonces, la gente no quiere que salga".

“Imagínate, nos tenemos que esconder, nos tenemos que esconder”, repitió Yahaira Plasencia.