Yahaira Plasencia responde a La India: "Soy joven y tengo bonito cuerpo" │VÍDEO

En abril pasado, La India arremetió contra Yahaira Plasencia al decir que pese a que la cantante peruana es talentosa, no debería vender su cuerpo en los escenarios. Esto por la forma de bailar de la salsera.

"Ella es muy talentosa, pero es más de bailarina y vedette; la salsa no es de vedette, es de respeto y de salón. La 'Lupe' (salsera cubana) es una mujer muy sensual, nunca la veían en pantys, ni brasieres, tenía trajes pegaditos y transmitía a una mujer muy sensual. Cecilia, ella no se quitaba ni el zapato en público. Las mujeres deben saber que no se vende sexo, sino talento", comentó para un medio local.

Respondió

Ahora, Yahaira Plasencia decidió contestarle indicando que los tiempos cambian, y aunque respeta su punto de vista, ella asegura que es joven y tiene bonito cuerpo.

"Yo admiro muchísimo a La India, es una cantante con mucha trayectoria, tiene su punto de vista por como me visto, pero a mí me gusta, soy joven y si tengo bonito cuerpo pues tengo que mostrar un poquito, aparte está de moda y los tiempos han cambiado para todos", dijo en vivo durante el programa 'El artista del año'.

