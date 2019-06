Yahaira Plasencia responde a la madre de Jefferson Farfán: "la aprecio muchísimo"│VIDEO

Yahaira Plasencia regresó a Lima tras pasar unos días en Miami y aprovechó para hablar de Jefferson Farfán y su madre, doña Charo.

En declaraciones a "Mujeres al mando", Yahaira Plasencia respondió a los buenos comentarios que doña Charo realizó durante una entrevista y que sorprendieron a todo el Perú.

"A la señora Charo le tengo un súper cariño, un gran cariño. Creo que han entrado en un tema legal, prefiero no opinar mucho, igual la aprecio muchísimo", dijo Yahaira Plasencia sobre la madre de Jefferson Farfán.

Sin embargo, negó haberse mudado al departamento de El Golf Los Incas: "Ese es un tema legal que ellos están viendo [...] estoy viviendo en mi casa, a veces me quedo donde mi mamá y a veces en mi casa".

No obstante, Yahaira Plasencia no supo qué responder cuando le preguntaron por qué había comprado muebles en Villa El Salvador para enviarlos al departamento de doña Charo.

No niega reconciliación

Al ser consultada sobre la supuesta reconciliación con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia no lo negó ni lo confirmó: "Para qué les digo si sí o si no, si igual van a inventar historias y decir cosas. No, para nada, estoy tranquila y proyectada en mi carrera".