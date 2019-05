Yahaira Plasencia "reta" a Coto Hernández tras salir en El valor de la verdad│VIDEO

Yahaira Plasencia rompió su silencio luego de las fuertes declaraciones de Coto Hernández en "El valor de la verdad".

El programa "Mujeres al mando" entrevistó a la salsera, quien "retó" al modelo costarricense y afirmó que está "tranquila" respecto a las pruebas que puedan salir de la relación que tuvo con Coto Hernández.

"No voy a hablar de nadie, estoy tranquila y proyectada en mi carrera. No hablo de nadie, hablo de mi carrera, de mí y feliz porque estoy proyectada únicamente en eso, lo demás no me interesa", expresó Yahaira Plasencia.

Según la "reina del totó", se encuentra "tranquila" y espera que "salga todo lo que tenga que salir" respecto a las posibles imágenes que podrían salir sobre el romance que tuvo con Coto Hernández.

Lo niega

Cabe resaltar que el último sábado, Yahaira Plasencia se presentó en "El artista del año" y afirmó que su última pareja fue el futbolista Jefferson Farfán y no Coto Hernández: "Mi última pareja (amor) ha sido ya saben quién (Jefferson Farfán) hace tres años. Yo sigo sin compromisos".

