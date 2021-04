La cantante Yahaira Plasencia reveló que uno de los peores días que vivió recientemente fue en “Esto es guerra”, cuando recibió un llamado de atención de parte de la producción del reality.

“Cuando tiré el barril en “Esto es guerra” y me caí, me confundí en los juegos, Silvana (productora) me llamó la atención, ese fue un día horrible para mí”, contó la “reina del totó” al programa ‘Estás en todas’.

La cantante también reveló que tiene días malos en los que solo le gustaría quedarse en su casa, lo cual le genera estrés.

“No sé si les ha pasado alguna vez que se han levantado de mal humor o estresada. A mí me pasa bastante, yo soy bien estresada”, contó Yahaira Plasencia.

“A veces me levanto un día y digo ‘ay, no quiero hacer nada, quiero estar todo el día tirada en mi casa, en mi cama’. Odio esos momentos porque tengo que hacer mil cosas y me tengo que levantar y hacer las cosas de mala gana”, agregó.

Yahaira Plasencia revela que su peor día fue en Esto es guerra - diario ojo

Fotos y video: América TV

